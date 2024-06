Plus Höhn

Nach Entscheidung zum Verdienstausfall: Wie es in Höhn jetzt weitergehen kann

i Die Kommunalaufsicht hat den Weg für Höhn vorgegeben: Binnen drei Monaten muss der Gemeinderat die Hauptsatzung anpassen, um die Verdienstausfallregelung für die Ortschefin wasserdicht zu verankern. Archiv Foto: Markus Eschenauer

Der Verdienstausfall für die Ortsbürgermeisterin von Höhn muss auf neue Füße gestellt werden. Das geht aus der Entscheidung der Kommunalaufsicht hervor, die in Teilen eine Änderung der Hauptsatzung gefordert hat. In ersten Reaktionen begrüßen sowohl die kommunalen Akteure vor Ort als auch der Gemeinde- und Städtebund, dass die Entscheidung nicht am Verdienstausfall per se rüttelt.