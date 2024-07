Plus Höhr-Grenzhausen Nach Einser-Abi im Gymnasium Höhr-Grenzhausen – Zoe Karl hat einen Plan: Mathe studieren, Musik machen i Abiturientin Zoe Karl Foto: Zoe Karl/KBG Mit Top-Note das Abi im Kannenbäckerland-Gymnasium geschafft: Zoe Karl antwortet im Interview mit der Westerwälder Zeitung, wie sie auf ihre Schulzeit zurückblickt und wie ihr Zukunftspläne aussehen. Lesezeit: 2 Minuten

Wie sehen – mit dem besten Abitur am Gymnasium im Kannenbäckerland „in der Tasche“ – Ihre beruflichen und persönlichen Pläne für die Zukunft aus? Ich werde Mathematik an der Universität in Bonn studieren. Ich möchte dabei aber auch weiterhin meine verschiedenen Interessen zum Beispiel an der Philosophie und dem Erlernen von ...