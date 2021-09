Zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten hat das Schöffengericht am Landgericht Koblenz einen heute 27-Jährigen verurteilt, der sich von Juni 2019 bis Oktober 2020 in Bad Marienberg des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in neun Fällen schuldig gemacht hat.