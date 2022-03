Die Nister ist das wichtigste Nebengewässer der Sieg und gehört zu den rheinland-pfälzischen Schwerpunktgewässern. Doch in der jüngeren Vergangenheit war es nicht besonders gut um sie bestellt. Aus diesem Grund haben sich zahlreiche Akteure zusammengetan und 2019 das Schutzprojekt Intasaqua (Integrativer Artenschutz aquatischer Verantwortungsarten in der Nister) gestartet. Seither konnten schon zahlreiche Maßnahmen in den beiden Landkreisen Altenkirchen und Westerwald umgesetzt werden.