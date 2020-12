Hachenburg

In der vergangenen Sitzung des Hachenburger Stadtrates kam es zu einer kontrovers geführten Debatte um den Erwerb des D-Hauses Altstadt und die Nutzung des Objektes als Begegnungsstätte für Vereine und Bürger. In der Diskussion haben sich jetzt die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Basis Altstadt in einer gemeinsamen Pressemitteilung zu Wort gemeldet.