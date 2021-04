Hektik und teilweise auch Verunsicherung herrschte nach den Osterferien an vielen Schulen im Westerwald: Noch am Dienstagmorgen wussten die meisten Schulleiter nicht, wann die Schnelltests des Landes an ihren Bildungseinrichtungen eintreffen und wer die regelmäßigen Corona-Tests bei den Schülern überhaupt durchführen soll. Während die Gewerkschaft GEW noch betonte, dass dies nicht zu den Aufgaben der Lehrkräfte zähle, bemühten sich einige Bildungseinrichtungen bereits um pragmatische Lösungen.