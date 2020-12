Dernbach

An bislang drei Schulen im Westerwaldkreis gab es seit Beginn des neuen Schuljahres Corona-Vorfälle: Am Montabaurer Mons-Tabor-Gymnasium, am Landesmusikgymnasium in Montabaur und zuletzt an der Wirgeser Theodor-Heuss-Grundschule wurden insgesamt drei Schüler positiv auf Corona getestet – das Kreisgesundheitsamt stellte daraufhin rund 140 Schüler und Lehrer unter häusliche Quarantäne. Dabei dürfte klar sein: Die Corona-Fälle bleiben mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Einzelfälle – mit steigenden Infektionszahlen werden auch andere Westerwälder Schulen von der Pandemie betroffen sein. Wir haben mit Bernhard Meffert, Schulleiter des Dernbacher Gymnasiums Raiffeisen-Campus, gesprochen.