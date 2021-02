Seit Mitte der Woche ist die Horresser Buchenstraße zwischen der Waldschule und der Einmündung in die Mainzer Straße gesperrt. Anlass sind Baumfällarbeiten am Straßenrand, die Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland (CDU) kurzfristig in Auftrag gegeben hat, nachdem unlängst ein Baum unter Schneelast auf die Fahrbahn gekracht war. Der Horresser Ortsbeirat und die FWG-Fraktion im Stadtrat fordern diese Sicherheitsmaßnahme schon seit einigen Jahren.