Plus Irmtraut

Nach dem Großbrand: Wie es auf dem Irmtrauter Sonnenhof aussieht und weitergeht

i Neben Thomas Schneider arbeiten auch seine beiden Kinder – Tochter Nadine Endres und Sohn Tom Schneider, beide gelernte Landwirte – auf dem Sonnenhof mit, der nun bereits zum zweiten Mal durch ein Feuer großen Schaden erlitt. Im Hintergrund ist die durch den Brand zerstörte Melkanlage zu sehen. Foto: Röder-Moldenhauer

Den Kollegen in der Nachbarschaft, allen Helfern, ja, denen will er unbedingt danken, sagt Thomas Schneider vom Irmtrauter Sonnenhof. Er steht in seinen Stallungen, wo 140 Milchkühe und 150 Nachzuchttiere ihr Zuhause haben, er steht inmitten seiner einstigen Melkanlage und kann durch verkohlte, klaffende Dachbalken den Himmel sehen. Hier hat am 16. Juli ein Großfeuer gewütet, das um 15 Uhr ausbrach.