Müschenbach/Westerwald

Die Paul-Dickopf-Straße in Müschenbach, deren Bezeichnung aufgrund der SS-Vergangenheit ihres Namensgebers zur Debatte stand, sorgte 2020 für reichlich Gesprächsstoff im Westerwald. Am Ende eines langen Streits entschied sich der Gemeinderat schließlich gegen eine Umbenennung der Straße. Doch was wäre gewesen, wenn sich der Gemeinderat für eine Umbenennung entschieden hätte? Wie läuft ein solcher Prozess überhaupt ab und wie kommen Straßen eigentlich zu ihren Namen? Unsere Zeitung hat bei Verbandsgemeinden und Behörden nachgefragt und beantwortet die wichtigsten Fragen.