Im Erlebnisbad in Herschbach bei Selters gibt es wieder Schwimmkurse in diesen Sommerferien. Ähnlich ist es in anderen Frei-, Hallen- und Seeschwimmbädern der Region, und Schwimmmeister, Vereine und nicht zuletzt die DLRG sind froh, dass sie zumindest in reduziertem Umfang wieder an der Vermittlung der „Kulturtechnik Schwimmen“ mitwirken dürfen.