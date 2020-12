Nach Corona-Pause: Europas Norden hält Einzug ins Kulturzentrum

Horressen

Seit Samstag ist Europas Norden im Kunst- und Kulturzentrum b-05, in den ehemaligen Nato-Bunkern im Montabaurer Stadtwald, präsent. Das heißt, in dem reizvollen Ambiente wurde mit einmonatiger Verspätung, bedingt durch die Corona-Krise, im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz die Ausstellung „Kein Licht ohne Schatten – Der Norden im b-05“ eröffnet. Bis 2. August können Besucher die Schau während der Öffnungszeiten freitags ab 17 Uhr, samstags ab 14 Uhr sowie sonn- und feiertags ab 11 Uhr genießen. In den Sommerferien ist das b-05 auch werktags geöffnet. Die Exponate der internationalen Künstler erweisen in verschiedenen Bunkeranlagen dem Norden Europas in Fotos, Gemälden, Performances und Skulpturen ihre Reverenz. Die Künstler haben dabei mit ihren Werken die Mythen- und Sagenwelt, die Natur und die Ästhetik Skandinaviens im wahren Sinn des Wortes ins rechte Licht gerückt.