Montabaur

Nach Corona-Pause: Endlich kann man wieder über den Krammarkt bummeln

Nach zweijähriger coronabedingter Pause ist Montabaur wieder mit dem traditionellen Krammarkt in die Marktsaison gestartet. Am Montag kehrte der Frühlingsmarkt – der Frühling hatte allerdings eine Pause eingelegt – in die Kreisstadt zurück. „Dass die Veranstaltung nun endlich wieder stattfinden kann, ist wie ein Neuanfang“, sagte Thilo Daubach, der bei der VG-Verwaltung Montabaur für die Abwicklung der Märkte verantwortlich zeichnet.