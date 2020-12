Ransbach-Baumbach

Nach dem massiven Corona-Ausbruch in der Seniorenresidenz „Haus am Erlenhofsee“ in Ransbach-Baumbach ist die Situation in dem Alten- und Pflegeheim nun wieder unter Kontrolle. Aktuell ist kein Bewohner der Seniorenresidenz mehr mit dem Coronavirus infiziert, auch ist der Großteil der erkrankten Pflegekräfte der Einrichtung wieder genesen. Das hat das Gesundheitsamt des Westerwaldkreises jetzt auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.