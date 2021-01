Ransbach-Baumbach

„Das war es schon?“, fragt Ingeburg Douque ungläubig und schaut das Impfteam um Ärztin Dr. Diana Butscheike von der Praxis Dr. Klaus Fischer, Yvonne Fischer und Arzthelferin Agnes Bruchhof an. Die 91-Jährige sitzt munter auf ihrem Bett in der Ransbach-Baumbacher Senioreneinrichtung „Haus am Erlenhofsee“ und reibt sich verwundert den linken Oberarm. „Das ging ja schnell und tut auch nicht weh“, meint sie staunend. „Eigentlich wollte ich mich gar nicht impfen lassen, in meinem Leben war ich ja nie richtig krank“, sagt sie und fügt hinzu: „Aber es ist wichtig, sich gegen Corona impfen zu lassen. Es muss einer den Anfang machen“, davon ist sie überzeugt.