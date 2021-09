Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung wurde ein 23-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Die Jugendstrafkammer des Landgerichts Koblenz sah es als erwiesen an, dass der Mann als Heranwachsender am frühen Neujahrsmorgen des Jahres 2018 in der Innenstadt von Hachenburg im Rahmen eines Streites einen heute 27-jährigen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hatte.