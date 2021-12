Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am frühen Donnerstagmorgen in Hardt haben nach Auskunft der Feuerwehr drei Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Darüber hinaus wurde vor Ort ein 41-jähriger Bewohner angetroffen, der sich selbst mehrere Schnittverletzungen an Händen und am Hals zugefügt hatte.