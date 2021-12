In der Christian-Heibel-Straße in Wirges wird Fußgängern künftig an zwei Stellen die Überquerung der Straße erleichtert. Vor wenigen Tagen hat man einen einstimmigen Beschluss des Stadtrats in die Tat umgesetzt: Zwei im Endzustand barrierefrei angelegte Überquerungshilfen sollen den bereits vor einiger Zeit entfernten Zebrastreifen auf Höhe der Einmündung der Breslauer Straße ersetzen.