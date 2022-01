Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch auf radikale Art und Weise Geldautomaten in Höhr-Grenzhausen gesprengt und ausgeraubt. Die Diebe zerstörten bei ihrem Raubzug das komplette Erdgeschoss der Naspa-Filiale und hinterließen im Gebäude und in der Rathausstraße ein Feld der Verwüstung. Nun wird der Schaden erstmals in Zahlen und Euros deutlich.