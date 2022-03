Einige Tage sind vergangen, seit in der Nacht auf Freitag, 25. Februar, in Siershahns Ortsmitte ein Geldautomat der Westerwald Bank gesprengt worden ist. Die allgemeinmedizinische Praxis, die sich in dem Gebäude befindet, hat bereits am darauffolgenden Montag wieder die Türen im Notbetrieb geöffnet. Der hier praktizierende Mediziner, Dr. Eran Schenhaw, erhebt nun Vorwürfe gegen die Westerwald Bank.