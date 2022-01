Höhr-Grenzhausen

Nach Automatensprengung in Höhr-Grenzhausen: Rat beschließt Resolution zur Polizeiwache

In dieser Sache waren sich alle Ratsmitglieder der Stadt Höhr-Grenzhausen am Montagabend einig: Die Polizeiwache in der Kannenbäckerstadt soll wieder Polizeiinspektion werden und somit 24 Stunden an sieben Tagen der Woche besetzt sein. Die Resolution dazu, die gemeinsam mit der Verbandsgemeinde gestartet wird, fand alle Stimmen des Gremiums.