Nach Automatensprengung: Bürger fordern mehr Polizeipräsenz und starten Petition

Einen Tag nach der heftigen Sprengung zweier Geldautomaten in Höhr-Grenzhausen gleicht die dortige Naspa-Filiale noch einem Trümmerfeld. Während sich Ermittler der Polizei auf Spurensuche befinden, wird im Internet darüber diskutiert, wie die dritte Automatensprengung innerhalb weniger Jahre hätte verhindert oder die Polizei schneller vor Ort hätte sein können. Für einige User in den sozialen Netzwerken scheint die Antwort klar: eine 24-Stunden-Besetzung der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen. Nun ist eine entsprechende Petition gestartet worden.