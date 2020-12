Rennerod

Für Nico Traut ist der Traum vom Sieg bei „The Voice of Germany“ geplatzt. Der sympathische Sänger aus Rennerod unterlag bei der Publikumsabstimmung am Sonntagabend nur knapp dem Koblenzer Duo Johnny Left. Sein Ausscheiden im Halbfinale hat der Westerwälder allerdings gut verkraftet, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. Mit dem Singen will er jedenfalls weitermachen.