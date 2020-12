Koblenz/Westerwald

Wegen der beinahe tödlichen Messerattacken in einem Ort in der VG Hachenburg wird der erst 18 Jahre alte Täter nach einem Prozess am Landgericht Koblenz jetzt in einer Psychiatrie untergebracht. Ein Jugendschöffengericht befand ihn für schuldig, im Oktober 2019 mehrfach mit einem Messer zunächst auf seine Mutter und dann auf seinen Bruder eingestochen zu haben. Doch das Motiv, das ihn antrieb, liegt auch nach dem mehrtägigen Verfahren im Dunkeln.