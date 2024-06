Plus Wittgert

Nach anonymen Vorwürfen und Eskalation im Konflikt mit Eltern: Kita-Leiterin hinterlässt Lücke in Haiderbach

i Zum 30. Juni hat die Leiterin der Kita Haiderbach gekündigt. Foto: Maja Wagener

In wenigen Tagen ist Jennifer Martin nicht mehr Teil des Teams der Kita Haiderbach. Die Leiterin hatte im März um einen Aufhebungsvertrag zum 30. Juni gebeten, nachdem in der Einrichtung in Wittgert ein über Monate schwelender Konflikt um gekürzte Betreuungszeiten und anonyme Anschuldigungen von Elternseite gegenüber der Kita eskaliert war.