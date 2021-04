Der Landsberger Hof war schon Thema der jüngsten Selterser Stadtratssitzung, am kommenden Montag wird der Bebauungsplan für diesen Bereich wieder auf der Tagesordnung des Gremiums stehen. Zwischenzeitlich hat sich der Hauptausschuss der Stadt mit der angedachten Planänderung befasst. Und hat mehrheitlich die Empfehlung an den Stadtrat ausgesprochen, den Bebauungsplan für das Gebiet am Ortsausgang Richtung Krümmel beizubehalten.