Westerwaldkreis

Die Suche nach Freiwilligen, die sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagieren, ist oft schwierig. Dies zeigt sich nicht nur bei der Kandidatenkür für Kommunalwahlen, sondern auch bei der Wahl der Ortsbürgermeister. So gab es bei der Kommunalwahl im Mai 2019 in einigen Orten keinen Bürgermeisterkandidaten. Warum die Kandidatensuche so schwierig ist.