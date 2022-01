Nadine Dallarosa ist überwältigt und dankbar: Sie hat in den vergangenen zwei Tagen enorm viel Hilfsbereitschaft erfahren. „Damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt die Mutter aus Leuterod. Ihr einjähriger Sohn ist in seiner Entwicklung stark verzögert und kann weder den Kopf alleine halten noch eigenständig in Bauchlage liegen. Die AOK Rheinland-Pfalz hat die teure Helmtherapie für Louis Dallarosa abgelehnt – und sich nach unserem Bericht darüber ebenfalls bei der 35-Jährigen gemeldet.