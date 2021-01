Bilkheim

Wenn die Einwohner von Bilkheim feiern wollen, dann treffen sie sich entweder – in kleinerer Runde – in ihrem Mehrgenerationentreff – oder in dem Bürgerhaus, in dem rund 100 Menschen Platz haben. Doch das Haus ist in die Jahre gekommen, dort täte nicht nur eine energetische Sanierung not. Denn es gibt einen Sanierungsstau von rund 50 Jahren. Bei der jüngsten Gemeinderatsitzung wurde nun das weitere Vorgehen beschlossen und ein Bauausschuss gebildet, dem vier Gemeinderatsmitglieder angehören.