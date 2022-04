Viele der Kinder, die Ulrike Hölzemann in ihrem langen Berufsleben als Erzieherin in der Katholischen Kindertagesstätte Hachenburg betreut hat, sind ihr inzwischen als Eltern wiederbegegnet, die ihr wiederum ihre Kinder anvertraut haben. Jetzt ist Hölzemann, deren Zeit in der Einrichtung 1976 mit dem Anerkennungspraktikum begann, als Leiterin der Kita (seit 1995) verabschiedet worden.