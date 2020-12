Westerwaldkreis

Nach 37 Jahren Dienst als Pastoralreferent im Westerwald wird Franz Hennemann am kommenden Sonntag, 22. November, in der Kirche Wallmerod mit einer Andacht verabschiedet werden. Im Interview blickt er auf diese spannende Zeit zurück und verrät, worauf er sich nun, nach dieser Zäsur in seinem Leben freut.