Lichtdurchflutet, modern, flexibel nutzbar: So präsentiert sich das neu gestaltete Bürohaus II der Sparkasse Westerwald-Sieg am Stammsitz in Bad Marienberg, das am Freitag offiziell eingeweiht wurde. Nach dem Umbau weist das Gebäude eine Nutzfläche von 1573 Quadratmetern auf insgesamt fünf Geschossen auf.