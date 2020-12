Luckenbach

Leise, aber kontinuierlich plätschert das Wasser des renaturierten Seifenbachs durch die Ortsmitte von Luckenbach. Zufrieden betrachtet Karl-Heinz Kaiser dieses Schauspiel und berichtet erfreut, dass im Sommer immer Kinder an dem Bachlauf spielen. Die umgestaltete Ortsmitte, die im Herbst 2017 eingeweiht wurde, zählt zu den herausragenden Projekten, die in Kaisers 20-jähriger Amtszeit als Ortsbürgermeister realisiert wurden. Am kommenden Freitag, 13. März, wird er nun um 19 Uhr im Bürgerhaus offiziell verabschiedet. Dazu hat sein Nachfolger Dieter Bethke alle Einwohner eingeladen.