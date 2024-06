Plus Ötzingen

Mutter Erde wärmt die Ötzinger Kita: Gemeinde setzt bei Sanierung auf regenerative Energien

i Die Bauarbeiten werden in Kürze abgeschlossen sein. Begonnen hatten sie in den Sommerferien 2023. Foto: Maja Wagener

Zuerst sollte es eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sein, die die Kita St. Marien in Ötzingen zukünftig regenerativ heizen sollte. „Dann haben wir uns entschieden, noch etwas nachhaltiger auf den Markt zu gehen“, berichtet Architekt Ansgar Ritz vom Beschluss des Gemeinderats. Deshalb wurden in den vergangenen Wochen von einer Spezialfirma mit Spezialwerkzeug sieben Löcher in den Westerwälder Untergrund gebohrt – 80 Meter tief.