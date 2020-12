Ransbach-Baumbach

Ist es verrückt, mitten in der Pandemie und dem zweiten Lockdown eine Messe für Hunderte Besucher zu planen? Es ist auf jeden Fall mutig – oder besser ermutigend: Denn die beiden Messemacher Tom Moog aus Nauort und Bernhard Freisberg aus Deesen setzen darauf, dass sich die Corona-Situation bis zum Frühjahr kommenden Jahres entspannt, und haben jetzt mit den Planungen für die dritte Gewerbeschau in der Ransbach-Baumbacher Stadthalle begonnen. Dabei erweisen sich die beiden Köpfe der Firma „Messe & Event“ in Deesen nicht nur als Mutmacher für Westerwälder Unternehmen, sie gehen auch mit innovativen Ideen voran und verpassen der Wirtschaftsmesse gleich ein neues Konzept.