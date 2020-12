Westerwaldkreis/Köln

Ein Unternehmen gründen – und das in der Corona-Zeit und noch dazu in jungen Jahren? Die 22-jährige Studentin Alina Looß aus Wirges und der 25-jährige Matteo Sihorsch aus Nordhofen haben diesen Schritt gewagt und sich damit einen Traum erfüllt: Das junge Paar, das in Köln studiert und arbeitet, hat jetzt einen Online-Shop für Guayusa-Tee“ eröffnet und dafür die Firma „Guayago GbR“ gegründet. Eine ziemlich „coole“ Idee.