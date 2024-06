Plus Holler/Montabaur

Musikverein Holler mit vielfältigem Programm: Achtes Sommer Open Air in Montabaur steht bevor

i Der Musikverein und der Jugendmusikverein Holler wollen bei ihrem Sommer Open Air am 29. Juni auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur den Zuhörern wieder ein vielfältiges Musikprogramm bieten. Foto: Archiv Markus Müller

Bald ist es wieder so weit: Die achte Auflage des Sommer Open Airs des Musikvereins Holler wartet am Samstag, 29. Juni, auf viele Zuhörer. In den vergangenen Jahren sorgten die bekannte Coverband Supagroove und die ChoryFeen aus Staudt von der Bühne auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur für unvergessliche Abende voller Klangvielfalt, mitreißender Melodien und musikalischer Leidenschaft.