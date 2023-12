Eine Abteikirche, getaucht in ein Meer von Stimmen und englisch anmutenden Orgelklängen, und ein sakraler Jubel, der hierzulande sicherlich seinesgleichen sucht, das war das, was mehrere Hundert Besucher am Sonntag in der nahezu bis auf den letzten Platz besetzten Abteikirche in Marienstatt erlebten. Was dieses Konzert zu einer besonderen Erfahrung machte.