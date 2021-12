Das Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen setzt sich für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ein und hat in Kooperation mit der Nassauischen Sparkasse (Naspa) das Projekt „Keramik all inclusive“ gestartet. Dies ermöglicht Beschäftigten des Betriebs Nauort der Caritas-Werkstätten Westerwald-Rhein-Lahn, kreativ und künstlerisch mit Ton zu arbeiten.