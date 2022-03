Die Diskussionen um die Paul-Dickopf-Straße in Müschenbach dauern an: Ende Februar hatten Aktivisten des Bündnisses „Aktives Gedenken“, das unter anderem jährlich in Hachenburg an die Ermordung des jungen Kurden Nihat Yusufoglu 1990 erinnert, laut eigener Pressemitteilung der Gemeinde Müschenbach einen „Denkzettel“ verpasst.