Montabaurer Verwaltung: Auch Feuerwehrhäuser müssen barrierefrei sein

In der Verbandsgemeinde Montabaur werden derzeit mehrere neue Feuerwehrgerätehäuser geplant. Für Verwunderung sorgte in einer Ausschusssitzung vor den Sommerferien die Tatsache, dass in diesen Gebäuden grundsätzlich auch barrierefreie Toiletten vorgesehen werden müssen. Angesichts deutlich gestiegener Baupreise ist man eigentlich bemüht, die Größe öffentlicher Gebäude im Rahmen zu halten. Dass es in einem Feuerwehrhaus eine behindertengerechte Toilette geben muss, auch wenn es unter den aktiven Wehrleuten gar keinen Bedarf hierfür gibt, ist deshalb nicht für jedermann nachvollziehbar.