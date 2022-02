Seit sechseinhalb Jahren lockt das Outlet-Center in Montabaur shoppingwillige Besucher in den Westerwald und sorgt hier für ein Kommen und Gehen kauffreudiger Kunden unmittelbar an der A3. Doch nicht nur bei den Schnäppchen-Jägern herrscht ein steter Wechsel, auch hinter den Kulissen gibt es auf der Betreiberseite immer wieder neue Namen. Wie nunmehr bekannt wurde, ist seit Februar 2022 mittlerweile der vierte Outlet-Betreiber seit der Eröffnung an Bord.