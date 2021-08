Im Zentrum der Kreisstadt Montabaur ändert sich derzeit in rasantem Tempo das Ortsbild. Ein großer Teil der grünen Fassade des Hisgen-Hauses ist seit einigen Tagen Geschichte. Auch der markante Hisgen-Schriftzug an der Außenwand wurde entfernt. Vom Rewe-Center aus betrachtet, erinnert derzeit nur noch ein Gerippe an das ehemals stadtbildprägende Bauwerk.