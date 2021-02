Montabaurer erläuft alle 1047 Straßen in Koblenz: Welche besondere sportliche Herausforderung dahinter steckt

Bis auf eine Unterbrechung von vier Monaten durften seit März des vergangenen Jahres coronabedingt keine Amateurfußballspiele ausgetragen werden. Auch für einen sportbegeisterten Schiedsrichter wie Marvin Conradi aus Montabaur eine schwierige Zeit. Im Mai 2020 ist der Mitarbeiter unserer Zeitung via Facebook dann auf eine sogenannte Lauf-Challenge des TuS Koblenz Laufsport aufmerksam geworden, die es bisher so in der Region noch nicht gab: alle Straßen in Koblenz ablaufen. Letztlich haben drei von zehn Teilnehmern die Herausforderung bestanden. Für unsere Zeitung berichtet er von seinen Erfahrungen.