Plus Montabaur Montabaur sorgt für alle Fälle vor: Gemeindeschwester plus soll unbedingt bleiben Von Katrin Maue-Klaeser i Beratungsangebote oder Formulare im Internet zu finden oder gar digital zu bearbeiten, stellt für manche Senioren eine Hürde dar. Hier steht die Gemeindeschwester plus der älteren Generation zur Seite. Foto: Jens Kalaene/dpa-tmn Mit der Fortführung des Landesprogramms „Gemeindeschwester plus“ und auch der Zukunft des Projekts in der Verbandsgemeinde Montabaur befasst sich der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 26. September, um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Einmal mehr widmet sich das Gremium damit auch dem Menschen, der das Projekt seit Mitte 2021 mit Leben füllt und Hochaltrige in der VG darin unterstützt, im eigenen Zuhause zurechtzukommen: Schwester Barbara Spiegelhoff. Lesezeit: 2 Minuten

Die Fortsetzung ihrer Beschäftigung – von Beginn an in Kooperation zwischen VG und Caritas und gefördert durch das Land – hatte in früheren Jahren für kontroverse Diskussionen in den kommunalpolitischen Gremien gesorgt, denn regelmäßig muss über die Verlängerung des Vertrags mit der Caritas entschieden werden, bevor feststeht, ob oder in ...