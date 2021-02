Montabaur: Ausbaureihenfolge für Glasfaser wird festgelegt

In der Verbandsgemeinde Montabaur sollen in den kommenden drei Jahren Glasfaserkabel für schnelleres Internet bis in jedes Haus verlegt werden. Welche Gemeinden als Erstes an der Reihe sind, entscheidet sich in den kommenden Wochen und Monaten. Die Firmen Vodafone und Glasfaser Montabaur haben in dieser Woche mit der Vorvermarktung begonnen. Dazu wurde das Gebiet der Verbandsgemeinde in zwei Vermarktungszonen unterteilt, die wiederum aus jeweils neun Ausbauclustern bestehen. Dort, wo zuerst eine Vertragsabdeckung von 40 Prozent aller Haushalte erreicht wird, beginnt in der zweiten Jahreshälfte 2021 der Ausbau. Unsere Zeitung beantwortet einige wichtige Fragen zum Thema.