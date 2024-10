Plus Mogendorf

Mogendorfer hat einen Traum: Schulgebäude in Tansanina soll rasch fertig werden

i Das Schulprojekt des Mogendorfer Kirchenvorstandsmitglieds Eberhard Ströder in Tansania geht weiter. Das Foto zeigt Ströder und seinen Freund Lee Cosmas Ndeiy, mit dem er das Projekt des Schulbaus gemeinsam stemmt. Die beiden halten die Flagge Tansanias in der Hand. Foto: Peter Bongard

50.000 Euro: So viel fehlt Eberhard Ströder noch, damit er am Ziel ist. Vor rund acht Jahren hat der Mogendorfer ein ehrgeiziges Projekt ins Leben gerufen: der Bau einer Grundschule in Segera im Nordosten Tansanias.