Möglichst wenig Stress für Fahrer: Sanierung der B 49 bei Neuhäusel läuft an

Die Auffahrt Neuhäusel-Ost auf die Bundesstraße 49 ist bereits frisch asphaltiert: Am Donnerstag haben die Bauarbeiten an der Anschlussstelle zwischen Montabaur und Koblenz begonnen.

Am Freitag wurde schon die Auffahrt Neuhäusel-Ost auf die B 49 abgefräst und neu asphaltiert. Die Arbeiten finden unter halbseitiger Sperrung und nur an den Wochenenden statt. Foto: Katrin Maue-Klaeser

Zunächst wurde die genannte Auffahrt abgefräst und am Freitagvormittag mit einer neuen Binder- und Deckschicht versehen. Am Freitagnachmittag ging es an die Fahrbahn der B 49, die in dem genannten Bereich und einige Hundert Meter Richtung Montabaur ebenfalls einen neuen Belag erhält, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez mitteilt.

Begonnen wurde mit der Fahrbahn in Richtung Koblenz. Nach dem Asphaltieren dieser Fahrbahn am heutigen Samstag werden die Arbeiten erst am kommenden Freitag ab etwa 14.30 Uhr mit dem Fräsen der Fahrbahn in Richtung Montabaur fortgesetzt. Das Aufbringen des neuen Belags soll sich am Samstag, 15. Juni, anschließen, und die Restarbeiten an den Nähten zwischen den Asphaltflächen sollen am Montag, 17. Juni, abgeschlossen werden.