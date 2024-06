Plus Montabaur Modernes Seniorenzentrum in Montabaur: Dreistöckiger Holzbau auf Speditionsgelände geplant Von Katrin Maue-Klaeser i Entlang der Weserstraße zwischen Oder- und Warthestraße soll sich der Gebäudekomplex erstrecken. Ein regionaler Holzbaubetrieb soll das dreigeschossige Niedrigenergiehaus errichten. Foto: Visualisierung Niil Architekten GmbH Das Speditionsgelände an der Weserstraße in Montabaur soll einer neuen, zeitgemäßen Nutzung Platz bieten: Auf dem Areal der Spedition Roßbach zwischen Oder- und Warthestraße plant das Büro Niil Architekten aus Berlin im Auftrag eines Investors ein modernes Seniorenzentrum. Lesezeit: 2 Minuten

Dafür hat der (bisherige) Montabaurer Stadtrat mit einer Änderung des Bebauungsplans „Alberthöhe III“ die Voraussetzungen geschaffen, da die Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplans die Planung „nicht in Gänze“ abdecken. Investor Andreas Skoberne, der schon eine ganze Reihe vergleichbarer Senioreneinrichtungen angestoßen hat, will im „Pflegequartier Montabaur“ in der Nachbarschaft der Caritaswerkstätte laut ...