Plus Enspel

Mix aus Poesie und Gedudel: Humor, Musik und Magie im Stöffelpark

i Elias Reißmüller und Tina Hüsch unterhielten beim Jonglage-Poesie-Abend, eine dreiköpfige Band steuerte das Gedudel bei. Fotos: Röder-Moldenhauer​ Foto: Röder-Moldenhauer

Da saßen sie also, die Männer und Frauen, Schulter an Schulter, bereit für einen Abend, der nicht nur die Lachmuskeln strapazieren, sondern auch den kleinen Unterschied zwischen den Geschlechtern ordentlich auf die Schippe nehmen sollte. Verantwortlich für diesen Angriff auf die Bauchmuskeln: Poesie und Gedudel – ein geniales Team, bestehend aus der Dichterin Tina Hüsch, alias „Wundertütenpoetin“, und der Band, in der Günter Weigel, Ralf Kortus und Achim Wüst dudeln.